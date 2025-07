Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Winnenden

Winnenden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.07.2025) wurde ein 33-Jähriger am Bahnhof Winnenden angegriffen und leicht verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Geschädigte gegen 01:10 Uhr am Bahnhof Winnenden auf. Dort geriet er offenbar in eine Auseinandersetzung mit zwei Männern im Alter von 30 und 21 Jahren. Zunächst soll der ältere Tatverdächtige auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Als der deutsche Staatsangehörige daraufhin zu Boden ging, soll der 30-Jährige erneut auf diesen eingeschlagen haben. Nachdem sich der Geschädigte wiederaufgerichtet hatte, soll auch der 21-Jährige auf diesen eingeschlagen haben. Als ein couragierter Reisender die Beteiligten trennte, flüchteten die Tatverdächtigen in das nahegelegene Stadtgebiet. Dort konnten die ukrainischen Staatsangehörigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Der Geschädigte wurde durch die Tathandlung leicht verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

