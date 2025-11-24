PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Beeck: Drogenhandel und illegaler Besitz von Feuerwerkskörpern - 25-Jähriger festgenommen

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (20. November, gegen 21 Uhr) einen 25-Jährigen beim mutmaßlichen Drogenhandel auf der Goeckingkstraße beobachtet. Die Einsatzkräfte kontrollierten zwei "Kunden" und fanden bei ihnen Kokain. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung, aus der heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt werden soll.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim AG Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Dort trafen die Beamten auf den 25-Jährigen und fanden unter anderem Betäubungsmitteln, sowie eine Gaspistole und Dealer-Utensilien wie Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und Mobiltelefone. Zusätzlich entdeckten die Polizisten zwei Kisten mit illegalen sogenannten "Polenböllern" (Kategorie F3), die ebenfalls sichergestellt wurden.

Die Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Er wurde am Freitag (21. November) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis einem Haftrichter vorgeführt. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Auch die "Kunden" des 25-Jährigen, die bei den Drogenübergaben beobachtet wurden, müssen sich nun mit Anzeigen auseinandersetzen.

