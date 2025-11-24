PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Duisburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (24. November, gegen 2:30 Uhr) ist der Fahrer eines VW Golf auf der Schwarzenberger Straße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der 20-Jährige hielt mit seinen drei Insassen zunächst an und sagte den Beamten, dass er auf dem Weg nach Hause sei. Dann gab er aber doch Gas und flüchtete. Auf der Friedrich-Ebert-Straße hielt er kurz an, um einen seiner Mitfahrer aus dem Auto zu lassen. Der Unbekannte floh zu Fuß in unbekannte Richtung. Den Golf konnten die Beamten im Wendehammer der Hochfelder Straße stoppen. Auf dem Weg dorthin brach der Fahrer mehrere Verkehrsregeln: Er fuhr mit etwa 70 km/h durch eine Tempo-30-Zone, missachtete Vorfahrtsschilder und fuhr ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Im Wendehammer ließ der 20-Jährige das Auto stehen und flüchtete zu Fuß, genau wie die verbliebenen beiden Insassen. Den 20-Jährigen konnten die Polizisten wenige Meter weiter stellen. Sie fanden einen Teleskopschlagstock und mehrere Messer im Auto. Das Auto stellten die Polizisten sicher. Der 20-Jährige muss sich mit Anzeigen auseinandersetzen, unter anderem wegen der Waffen und wegen des verbotenen Kfz-Rennens. Die Ermittlungen zu den weiteren Insassen des Autos laufen.

