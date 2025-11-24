PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Folgemeldung: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Teenager angetroffen

Duisburg (ots)

Mit einer Pressemitteilung von heute (24. November) hat die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach zwei vermissten Teenagern (12 und 13 Jahre) zu unterstützen.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20251124stadtgebiet

Der Vater des 13-Jährigen traf die beiden Vermissten gegen 13:40 Uhr an einer Haltestelle an der Essenberger Straße in Duisburg-Neuenkamp unversehrt an. Das Mädchen und der Junge befinden sich in der Obhut der Erziehungsberechtigten.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich für Ihre Unterstützung.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

