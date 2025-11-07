Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Arbeitsunfall auf der B9

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025 kam es gegen 15:40 Uhr auf einer Baustelle auf der B9 (Gemarkung Mutterstadt) zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 30-jähriger Bauarbeiter mit einem Bagger rückwärts und erfasste einen 63-jährigen Bauarbeiter. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

