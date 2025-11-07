Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - 100 Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 06.11.2025, gegen 9:40 Uhr, wurde einer 81-jährigen Frau in der Bismarckstraße die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte war in der Bismarckstraße in Richtung des Disocunters (Ecke Bahnhofstraße) unterwegs, als sie von einem unbekannten Täter angesprochen wurde. Der Mann hielt der Seniorin sein Mobiltelefon hin und fragte nach dem Weg. Während des Gesprächs griff der Täter in die Jackentasche der Frau und entnahm ihre Geldbörse. Erst an beim Einkaufen an der Kasse bemerkte die Geschädigte den Diebstahl. In der Geldbörse befanden sich neben dem Personalausweis auch eine Bankkarte, eine DB-Fahrkarte mit Lichtbild sowie Bargeld in Höhe von 100 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 50-60 Jahre alt - dunkel gekleidet - trug eine Mütze

Wer hat den Taschendiebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen - Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

