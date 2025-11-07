POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am 06.11.2025, gegen 20:20 Uhr, wurde ein 38-Jähriger in der Valentin-Bauer-Straße (Einmündung Margarethenstraße), nahe einer dortigen Gaststätte von zwei Unbekannten zunächst festgehalten und anschließend geschlagen.
Die Täter entfernten sich anschließend fußläufig in Richtung Margarethenstraße. Einer der Täter war etwa 1,80 m groß, trug ein graues T-Shirt und eine Jeans.
Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Angaben zu dem Täter machen?
Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel. 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.
