Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 05.11.2025 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 44 in Ludwigshafen (Hochstraße Nord in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mazda und einem Mercedes. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, suchen wir Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Nur kurze Zeit später ereignete sich im Rückstau des Unfalls ein weiterer Auffahrunfall. Hierbei wurde jedoch niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell