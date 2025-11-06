PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 05.11.2025 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 44 in Ludwigshafen (Hochstraße Nord in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mazda und einem Mercedes. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, suchen wir Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Nur kurze Zeit später ereignete sich im Rückstau des Unfalls ein weiterer Auffahrunfall. Hierbei wurde jedoch niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 16:22

    POL-PPRP: Unter Drogen mit dem Roller unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am 05.11.2025 sollte gegen 20 Uhr in der Schmiedegasse ein 22-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann flüchtete jedoch, konnte aber kurze Zeit später vor seiner Wohnung kontrolliert werden. Dabei räumte er ein, Cannabis konsumiert zu haben. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 22-Jährigen eingeleitet. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 16:21

    POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 04.11.2025, 09:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.11.2025, 09:00 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Wohnung in der Richard-Dehmel-Straße (zwischen Fontanestraße und Oskar-Vongerichten-Straße) einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Wer kann Hinweise zum versuchten Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 16:20

    POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 05.11.2025, wurde ein 73-Jähriger beim Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Otto-Stabel-Straße bestohlen. Der 73-Jährige wurde dabei von einem unbekannten Täter (etwa 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, sehr kurze dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, kein Bart, keine Brille) angesprochen und gebeten, Kleingeld zu wechseln. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren