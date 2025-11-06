POL-PPRP: Unter Drogen mit dem Roller unterwegs
Ludwigshafen (ots)
Am 05.11.2025 sollte gegen 20 Uhr in der Schmiedegasse ein 22-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann flüchtete jedoch, konnte aber kurze Zeit später vor seiner Wohnung kontrolliert werden. Dabei räumte er ein, Cannabis konsumiert zu haben. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.
Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 22-Jährigen eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell