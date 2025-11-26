PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Unfälle mit Verletzten

Duisburg (ots)

Am Dienstag (25. November) hat es mehrere Unfälle mit Verletzten im Stadtgebiet gegeben. Die Details:

Am frühen Dienstagmorgen (gegen 3:20 Uhr) kam es auf der Mündelheimer Straße zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Mazda. Der 48-jährige Fahrer des Mazda parkte aus einer Parkbucht am Straßenrand aus und wollte offenbar auf der Straße wenden. Dann prallte er nahezu frontal mit einem Lkw zusammen. Der Mazda-Fahrer wurde am Steuer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 57 Jahre alte Fahrer des Lkw verletzte sich ebenfalls.

Am Dienstagabend (gegen 22 Uhr) ist ein 22-Jähriger in seinem Renault auf der Wanheimer Straße (zwischen Glaser- und Schlosserstraße) ins Schleudern geraten und hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. De Wagen ist gegen einen Strommast geprallt; der Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Seine beiden Mitfahrer bleiben unverletzt. Das Verkehrskommissariat 22 ermittelt jetzt zur Unfallursache.

