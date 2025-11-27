Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Fahrzeug während der Fahrt in Brand geraten - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Am Samstagvormittag (22. November, 11:15 Uhr) fuhr ein 51-Jähriger mit seinem BMW über die Friedrich-Ebert-Straße/Hoffsche Straße, um auf die Autobahn A42 aufzufahren, als sein Auto Feuer fing. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Nachdem die Flammen bekämpft waren, zog ein Abschlepper den beschädigten Wagen auf die Laderampe. Dann entfachten sich die Flammen erneut, sodass die Feuerwehr ein zweites Mal den Brand löschte.

Für die Dauer des Einsatzes sperrten Polizisten die Autobahnauffahrt der A42 in Fahrtrichtung Dortmund. Der Fahrzeughalter gab gegenüber den Polizisten an, dass er zuvor in einer Werkstatt gewesen sei und nun eine Probefahrt habe machen wollen.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 11.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell