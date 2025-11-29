Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

RNK - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Schwetzingen / RNK (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen, kurz vor 06:30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand im Bereich der Gustav-Stresemann-Straße in Schwetzingen. Hierbei entwickelte sich, nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses ein Brandgeschehen, dass schnell zu einer starken Rauchentwicklung führte. Diese Rauchentwicklung wurde durch Zeugen wahrgenommen, die hierauf die Feuerwehr verständigten. Mit Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand schnell eingedämmt und gelöscht werden. Der 44-jähriger Wohnungsnutzer hatte die Wohnung noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und wurde durch den Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen oder Wohnungen wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung wird derzeit auf mindestens 50.000EUR geschätzt. Die Ermittlung der noch unklaren Brandursache hat das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

