POL-MA: Schwetzingen/RNK - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus
Schwetzingen/RNK (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Wohnungsbrand im Bereich der Gustav-Stresemann-Straße in Schwetzingen. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
