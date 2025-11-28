Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 32-jähriger Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags u. a. in Haft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen erlassen, welcher im dringenden Verdacht steht, einen 36-jährigen Mann mittels einer Machete lebensgefährlich verletzt zu haben.

Am 27.11.2025 gegen 08:50 Uhr soll der Tatverdächtige mit dem 36-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle "Tattersallstraße" aus noch nicht bekannten Gründen in einen verbalen Streit geraten sein. Im Verlauf dieses Streits soll der Tatverdächtige den 36-Jährigen zu Boden geschubst haben. Sodann soll der Tatverdächtige eine mitgeführte Machete hervorgezogen und mit der stumpfen Seite der Klinge mehrfach auf den 36-Jährigen eingeschlagen haben. Im Anschluss soll der Tatverdächtige dem am Boden knienden Mann mit der scharfen Klingenseite eine lebensgefährliche Schnittverletzung am linken Oberschenkel sowie eine weitere Stich- oder Schnittverletzung oberhalb des linken Schulterblattes zugefügt haben.

Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige.

Nur aufgrund der unverzüglich durch Polizeikräfte eingeleiteten Rettungsmaßnahmen, welche die erhebliche Blutung am Oberschenkel stoppten, sowie durch eine Notoperation konnte der 36-Jährige am Leben erhalten werden.

Der Tatverdächtige konnte noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Hierbei fanden die Polizeikräfte auch die Machete auf, welche Blutantragungen aufwies.

Der Tatverdächtige wurde heute dem Haft- und Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

