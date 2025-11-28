PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Unterwäschefachgeschäft - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Fachgeschäft für Unterwäsche in der Hauptstraße ein. Als die Filialleiterin am Donnerstag um kurz nach 8:30 Uhr den Laden betrat, musste sie feststellen, dass die Tür zum Hinterhof aus ihrer Verankerung gehebelt worden war. Zudem beschädigte die Täterschaft Teile der Einrichtung und leerte die Kasse. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 13:50

    POL-MA: Mannheim: Betrug auf Verkaufsplattform im Internet aufgeflogen - Täter festgestellt

    Mannheim (ots) - Am späten Donnerstagabend konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, der ein gefälschtes Mobiltelefon der Marke Apple am Mittwochabend an einen 23-Jährigen verkauft hatte. Der 23-Jährige kaufte zuvor über eine Verkaufsplattform im Internet ein iPhone 17 Pro Max für 1.500 Euro und vereinbarte mit dem Verkäufer einen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:59

    POL-MA: Mannheim: Alarmauslösung verhinderte Diebstahl aus Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in einem Juwelier im Mannheimer Quadrat I 1 zu verschaffen, welches sich im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses befindet. In der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr gelangen die Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise in den Hausflur des ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:14

    POL-MA: Heidelberg: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht - Radfahrerin leicht verletzt

    Heidelberg (ots) - Weil sie bei Rotlicht eine Ampel im Stadtteil Rohrbach überquerte, verursachte eine 73-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall und wurde dabei leicht verletzt. Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai gegen 21.30 Uhr die Römerstraße in stadtauswärts führender Richtung. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren