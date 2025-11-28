Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Unterwäschefachgeschäft - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Fachgeschäft für Unterwäsche in der Hauptstraße ein. Als die Filialleiterin am Donnerstag um kurz nach 8:30 Uhr den Laden betrat, musste sie feststellen, dass die Tür zum Hinterhof aus ihrer Verankerung gehebelt worden war. Zudem beschädigte die Täterschaft Teile der Einrichtung und leerte die Kasse. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

