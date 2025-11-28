PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht - Radfahrerin leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Weil sie bei Rotlicht eine Ampel im Stadtteil Rohrbach überquerte, verursachte eine 73-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall und wurde dabei leicht verletzt.

Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai gegen 21.30 Uhr die Römerstraße in stadtauswärts führender Richtung. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach Markt stoppte er sein Fahrzeug an der roten Ampel. Als diese auf Grün wechselte, fuhr er langsam an. Dabei erfasste er die 73-Jährige, die in diesem Moment mit ihrem Klapprad die Fahrbahn an der für sie roten Ampel überquerte. Diese stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich selbständig zum Arzt.

Am Hyundai entstand lediglich geringfügiger Sachschaden, das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Gegen den 23-Jährigen wird indessen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, die 73-Jährigen sieht einem Bußgeld wegen eines Rotlichtverstoßes entgegen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

