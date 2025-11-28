Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Schmuck aus Wohnhaus gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Wohnanwesen im Ortsteil St. Leon eingebrochen und hochwertiger Schmuck entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Inneren des Einfamilienhauses in der Rheinstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde das Fenster aufgehebelt und anschließend in unterschiedlichen Räumen und Schränken nach Wertgegenständen gesucht. Die Täterschaft entwendete Armbanduhren sowie mehrere Goldringe im Wert von etwa 6.000 Euro und verließ anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und suchen Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell