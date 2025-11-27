Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Polizei sucht Geschädigte nach Auffahrunfall

Bonn (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Kölnstraße am Donnerstagmorgen (27.11.2025), bei dem nur der Unfallverursacher angetroffen werden konnte, suchen die Unfallfluchtermittler der Bonner Polizei den geschädigten Unfallbeteiligten.

Zur Unfallzeit gegen 07:20 Uhr hatte der 19-jährige Unfallverursacher mit seinem VW Fox die Kölnstraße in Richtung Innenstadt befahren und beabsichtigte, nach rechts in den Kaiser-Karl-Ring abzubiegen. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein weißer VW Caddy, der zum Überholen eines Radfahrers ansetzte und ebenfalls nach rechts abbiegen wollte. Plötzlich soll der vorausfahrende Pkw den Überholvorgang abgebrochen und stark gebremst haben. Der 19-Jährige fuhr auf das Fahrzeugheck auf. Der unbekannte geschädigte Fahrzeugführer soll sich dann ohne anzuhalten in Richtung Viktoriabrücke von der Unfallstelle entfernt haben. Der 19-Jährige verständigte die Polizei. Aufgrund der starken Beschädigung am VW Fox ist davon auszugehen, dass auch der Caddy, an dem ein Rollstuhl-Piktogramm angebracht war, nicht unerheblich beschädigt wurde.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Beamten fragen: Wer hat das wahrscheinlich durch den Unfall beschädigte Fahrzeug am Donnerstagmorgen beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrzeugführer machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell