Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte hoben Geld mit fremder Debitkarte ab - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, am 21.10.2025 in Bonn-Kessenich mit einer fremden Debitkarte Bargeld abgehoben zu haben.

Diese hatten die Männer zuvor einer 87-Jährigen, die in der Bankfiliale an der Pützstraße Bargeld abgehoben hatte, während eines Gespräches entwendet. Zuvor hatten die Tatverdächtigen die PIN der Geschädigten ausgespäht. Nachdem sie einen vierstelligen Bargeldbetrag erlangt hatten, gaben die Unbekannten der 87-Jährigen ihre Debitkarte zurück und äußerten, dass diese sich noch im Automaten befunden hätte. Die Verdächtigen wurden während des Tatgeschehens videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von ihnen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/187541 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK24.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell