Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bad Honnef auf dem Dreiecksplatz

Bonn (ots)

Am Donnerstag, den 04. Dezember 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort auf den Dreiecksplatz in Bad Honnef ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu Einbruchsschutz, Taschendiebstahl und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen.

