Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen/Bechlinghoven - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in Bonn- Pützchen/Bechlinghoven am Dienstagnachmittag (25.11.2025) und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 15:10 Uhr, war ein noch unbekannter Radfahrer auf der Wilhelm-Flohe-Straße in Fahrtrichtung Alte Schulstraße unterwegs. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand touchierte der Radfahrer beim Vorbeifahren das Fahrzeug eines 49-Jährigen, welcher im Begriff war, rückwärts einzuparken und zum Unfallzeitpunkt stand. An dem Wagen entstand Sachschaden.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei ihm soll es sich nach den vorliegenden Angaben um einen ca. 50 Jahre alten, ca. 180 cm großen Mann gehandelt haben, der mit einer schwarzen Jacke mit orangefarbenen Ärmeln bekleidet war und ein Stirnband trug. Er soll mit einem Rennrad unterwegs gewesen sein.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

