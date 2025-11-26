PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 57-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben - Meldung -2-

Bonn (ots)

Am Sonntagmittag (23.11.2025) war ein 57-jähriger Radfahrer bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Bonner Nordstadt lebensgefährlich verletzt und in eine Bonner Klinik gebracht worden (siehe dazu unsere Meldung vom 24.11.2025, 09:48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6164698).

Am Dienstagabend (25.11.2025) verstarb der Mann dort an den Folgen der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen führt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

