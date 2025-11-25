PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Waffen- und Messerverbotszone in der Bonner Innenstadt - Bilanz der ersten Kontrollwochenenden - Einladung für Pressevertreter am Freitag, 28.11.2025

Bonn (ots)

Mit dem Ziel, Waffen, Messer und andere gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr zu ziehen und Straftaten zu verhüten, führt die Bonner Polizei seit dem 01.11.2025 in den Geltungszeiträumen der Waffen- und Messerverbotszone in der Bonner Innenstadt anlassunabhängige Kontrollen durch.

Der Bonner Polizeipräsident Frank Hoever und der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/ Einsatz, Leitender Polizeidirektor Frank Stötzel, stellen am Freitag (28.11.2025) im Beisein von Oberbürgermeister Guido Déus eine Bilanz der ersten Kontrollwochenenden in der Waffen- und Messerverbotszone in der Bonner Innenstadt vor.

Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung

am Freitag, 28.11.2025,

um 12:00 Uhr an der Einmündung Am Hofgarten/Am Neutor/Regina-Pacis-Weg

eingeladen.

Unsere bisherigen Pressemeldungen zu der Waffen- und Messerverbotszone finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6077296 (Meldung 1, Zustimmung zur Einrichtung der Waffen- und Messerverbotszone)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6148189 (Meldung 2, Start der Kontrollen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

