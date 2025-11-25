Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Bad Honnef (ots)

Am Montagabend (24.11.2025) wurden bei der Bonner Polizei zwei Wohnungseinbruchdelikte in Aegidienberg angezeigt.

Gegen 19:25 Uhr wurde zunächst ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Talstraße gemeldet. Dort war eine Bewohnerin gegen 18:55 Uhr auf laute Geräusche im Garten aufmerksam geworden und hatte kurz darauf gehört, wie eine Person über einen Holzstapel auf der Terrasse stolperte und davonlief. Wie sich herausstellte, hatte der mutmaßliche Einbrecher bereits die Kabel von Bewegungsmeldern durchtrennt und am Rollladen manipuliert.

Um 23:00 Uhr wurde ein weiterer Einbruch gemeldet: Zwischen 18:00 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt hatten Unbekannte die Fensterscheibe der Terrassentüre einer Zweifamilienhauswohnung in der Aegidienberger Straße zerstört und diese zielgerichtet durchsucht. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Anschließend entkamen die Einbrecher unbemerkt. Anhand von Videoaufnahmen konnte die Tatzeit später auf den Zeitraum zwischen 19:55 Uhr und 20:20 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

