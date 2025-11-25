PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Bad Honnef (ots)

Am Montagabend (24.11.2025) wurden bei der Bonner Polizei zwei Wohnungseinbruchdelikte in Aegidienberg angezeigt.

Gegen 19:25 Uhr wurde zunächst ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Talstraße gemeldet. Dort war eine Bewohnerin gegen 18:55 Uhr auf laute Geräusche im Garten aufmerksam geworden und hatte kurz darauf gehört, wie eine Person über einen Holzstapel auf der Terrasse stolperte und davonlief. Wie sich herausstellte, hatte der mutmaßliche Einbrecher bereits die Kabel von Bewegungsmeldern durchtrennt und am Rollladen manipuliert.

Um 23:00 Uhr wurde ein weiterer Einbruch gemeldet: Zwischen 18:00 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt hatten Unbekannte die Fensterscheibe der Terrassentüre einer Zweifamilienhauswohnung in der Aegidienberger Straße zerstört und diese zielgerichtet durchsucht. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Anschließend entkamen die Einbrecher unbemerkt. Anhand von Videoaufnahmen konnte die Tatzeit später auf den Zeitraum zwischen 19:55 Uhr und 20:20 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:00

    POL-BN: Weihnachtskonzert Polizeipräsidium Bonn

    Bonn (ots) - Weihnachtskonzert Polizeipräsidium Bonn: Sie sind noch auf der Suche nach einem Geschenk, wollt einem lieben Menschen einfach "Danke" sagen, oder sich selbst einen schönen Abend gönnen? Dann hätten wir etwas für Sie: Lassen Sie sich einstimmen auf Weihnachten, in die besinnliche Adventszeit! Der Kultur- und Krimiverein veranstaltet am 13. Dezember 2025 das diesjährige Weihnachtskonzert im Roten Saal. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:37

    POL-BN: Bonn-Zentrum: 32-Jähriger trat Seniorin und griff Polizisten an

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei ermittelt derzeit wegen Körperverletzung, Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen einen 32-jährigen Mann. Er hatte am Samstagnachmittag (22.11.2025) gegen 14:00 Uhr im Außenbereich eines Cafés an der Bonner Poststraße einer 88-jährigen Seniorin gegen den Oberschenkel getreten und im Anschluss mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren