Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lessenich/Meßdorf: Sexualdelikt - Polizei fahndet nach unbekanntem Tatverdächtigem - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen eines Sexualdeliktes. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend (23.11.2025) eine junge Frau im Bereich des Meßdorfer Feldes attackiert zu haben.

Zur Tatzeit gegen 21:45 Uhr war die Geschädigte auf einem Spaziergang im Bereich der Weißen Brücke in Richtung Hermann-Wandersleb-Ring unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte und ihr aufs Gesäß schlug. Der Mann wendete dann unmittelbar, stellte sein Fahrrad ab und bedrohte die junge Frau. Dabei versuchte der Unbekannte die Geschädigte festzuhalten und zu Boden zu bringen. Diese rief um Hilfe und setzte sich zur Wehr, was schlussendlich dazu führte, dass der Tatverdächtige von ihr abließ und mit seinem Fahrrad in Richtung Lessenich flüchtete.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte er jedoch nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei am Montag die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Diese führten bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Die Ermittler bitten um Hinweise zum unbekannten Täter. Der Mann kann auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang als etwa 15-18 Jahre alt und 1,70-1,75 m groß beschrieben werden. Er soll braune Augen haben, war mit einer schwarzen Pufferjacke mit Kapuze sowie einer weiten schwarzen Hose bekleidet, trug ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und sprach Deutsch. Am Fahrrad des Unbekannten brannte Licht.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK12.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

