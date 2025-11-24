PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lessenich/Meßdorf: Sexualdelikt - Polizei fahndet nach unbekanntem Tatverdächtigem - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen eines Sexualdeliktes. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend (23.11.2025) eine junge Frau im Bereich des Meßdorfer Feldes attackiert zu haben.

Zur Tatzeit gegen 21:45 Uhr war die Geschädigte auf einem Spaziergang im Bereich der Weißen Brücke in Richtung Hermann-Wandersleb-Ring unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte und ihr aufs Gesäß schlug. Der Mann wendete dann unmittelbar, stellte sein Fahrrad ab und bedrohte die junge Frau. Dabei versuchte der Unbekannte die Geschädigte festzuhalten und zu Boden zu bringen. Diese rief um Hilfe und setzte sich zur Wehr, was schlussendlich dazu führte, dass der Tatverdächtige von ihr abließ und mit seinem Fahrrad in Richtung Lessenich flüchtete.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte er jedoch nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei am Montag die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Diese führten bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Die Ermittler bitten um Hinweise zum unbekannten Täter. Der Mann kann auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang als etwa 15-18 Jahre alt und 1,70-1,75 m groß beschrieben werden. Er soll braune Augen haben, war mit einer schwarzen Pufferjacke mit Kapuze sowie einer weiten schwarzen Hose bekleidet, trug ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und sprach Deutsch. Am Fahrrad des Unbekannten brannte Licht.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK12.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:00

    POL-BN: Weihnachtskonzert Polizeipräsidium Bonn

    Bonn (ots) - Weihnachtskonzert Polizeipräsidium Bonn: Sie sind noch auf der Suche nach einem Geschenk, wollt einem lieben Menschen einfach "Danke" sagen, oder sich selbst einen schönen Abend gönnen? Dann hätten wir etwas für Sie: Lassen Sie sich einstimmen auf Weihnachten, in die besinnliche Adventszeit! Der Kultur- und Krimiverein veranstaltet am 13. Dezember 2025 das diesjährige Weihnachtskonzert im Roten Saal. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:37

    POL-BN: Bonn-Zentrum: 32-Jähriger trat Seniorin und griff Polizisten an

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei ermittelt derzeit wegen Körperverletzung, Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen einen 32-jährigen Mann. Er hatte am Samstagnachmittag (22.11.2025) gegen 14:00 Uhr im Außenbereich eines Cafés an der Bonner Poststraße einer 88-jährigen Seniorin gegen den Oberschenkel getreten und im Anschluss mehrere ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:57

    POL-BN: Alfter-Oedekoven: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

    Alfter (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagabend (21.11.2025) versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Buchenweg in Alfter-Oedekoven einzubrechen. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 18:55 Uhr auf das Grundstück des Hauses und versuchten, an einer Balkontüre im Erdgeschoss die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren