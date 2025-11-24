Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Oedekoven: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Alfter (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagabend (21.11.2025) versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Buchenweg in Alfter-Oedekoven einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 18:55 Uhr auf das Grundstück des Hauses und versuchten, an einer Balkontüre im Erdgeschoss die Rollläden hochzuschieben. Ein Passant, der auf die Personen aufmerksam wurde, sprach die beiden Tatverdächtigen an. Die Männer flüchteten daraufhin vom Grundstück. Sie konnten auch trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Nach bisherigen Feststellungen können beide wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 17-25 Jahre alt - ca. 1,75-1,85 m groß - dunkel gekleidet - trug einen Rucksack.

Zweite Person: : Etwa 17-25 Jahre alt - ca. 1,75-1,85 m groß - dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebenen Personen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder bei der Flucht beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

