Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Verkehrsunfall auf dem Bonner Marktplatz - Polizei prüft Hinweise auf einen internistischen Notfall als Ursache

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich am späten Freitagnachmittag (21.11.2025) am Markt in der Bonner Innenstadt ereignete. Dabei prüft die Polizei auch Hinweise auf einen möglichen internistischen Notfall als Ursache.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 16:30 Uhr, hatte ein 58-jähriger Mann seinen PKW am Rande des Marktplatzes in Bonn, Ecke Marktbrücke, abgestellt, um einen Imbisswagen zu beliefern.

Nach dem derzeitigen Sachstand begab sich der Fahrer nach den Liefertätigkeiten wieder in seinen PKW und fuhr an. Kurz nach dem Anfahren rollte er gegen einen Laternenmast und kam an diesem zum Stehen.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten und Rettungskräfte war der 58-Jährige nicht ansprechbar. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte daher unter Einbindung eines speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahme-Teams der Polizei Köln.

Bei dem Unfall wurde keine weitere Person verletzt. Die beschädigte Laterne wurde durch einen Versorgungsbetrieb überprüft.

Der im Frontbereich leicht beschädigte PKW des 58-Jährigen wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte für einen möglichen internistischen Notfall als Unfallursache.

Die weiteren Ermittlungen hierzu und zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei.

