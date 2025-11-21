PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: 13-jähriger Fußgänger von unbekanntem Fahrradfahrer angefahren - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) in Bonn-Hochkreuz hat das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Fahrradfahrer.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stand ein 13-jähriger Fußgänger zur Unfallzeit gegen 16:00 Uhr auf der Godesberger Allee auf Höhe der Annaberger Straße an den dortigen Fahrradständern. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer habe den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von Godesberg in Fahrtrichtung Innenstadt befahren und durch Klingeln auf sich aufmerksam gemacht. Noch bevor der 13-Jährige sich umdrehen konnte, sei er von dem Fahrradfahrer angefahren worden. Der Junge wurde hierbei leicht an der Hüfte verletzt. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Schwarzer Helm, darunter eine Mütze, kantiges Gesicht mit eingefallenen Wangen, schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarzes Fahrrad.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem beschriebenen Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

