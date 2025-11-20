PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch am Mittwoch (19.11.2025) in Meckenheim-Lüftelberg bittet das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei um Hinweise. In der Tatzeit von 08:00 Uhr bis 22:30 Uhr verschafften sich Unbekannte, vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss, Zugang zu dem Haus auf der Gartenstraße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen zu Art und Umfang möglichen Diebesguts dauern derzeit noch an.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Unsere technischen Sicherheitsberater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz bieten kompetente und kostenlose Beratungen im Bereich Einbruchschutz an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren hier, wie sie ihr Zuhause sichern können, und werden herstellerneutral beraten. Nutzen Sie das Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!". Sie möchten eine Beratung zum Thema Einbruchschutz für Haus, Wohnung, Gewerbebetrieb, Dienstgebäude oder für die frühzeitige Planung bei einem Neubau oder einer Sanierung?

Bitte melden Sie sich bei Interesse beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz an - über des Telefon unter 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

