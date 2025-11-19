Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges sichergestellt

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Bonn Lannesdorf.

Im Zeitraum zwischen Sonntag (16.11.2025), 20:00 Uhr und Montag (17.11.2025), 13:50 Uhr befuhr nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen und den Spuren am Unfallort ein Pkw die Oberstraße von der Grubenstraße kommend in Fahrtrichtung Ließemer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 12 kollidierte das Fahrzeug dann mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin fuhr anschließend davon. An den beiden abgestellten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. An der Unfallörtlichkeit konnten die aufnehmenden Polizeibeamten Teile des Verursacherfahrzeuges sicherstellen. Bei dem Wagen könnte es sich demnach um einen Renault Clio gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

