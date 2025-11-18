PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Alfter: Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Freitagabend (14.11.2025), gegen 17:45 Uhr, beobachteten mehrere Zeugen zwei bislang unbekannte Personen, die sich unbefugt auf einem Grundstück an der Straße "Im Klostergarten" in Alfter aufhielten. Beim Erblicken der Zeugen flüchteten die Personen über den Eichenweg, Tonweg, und Alfterer Weg. Anschließend entkamen sie in eine unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten nicht mehr zum Antreffen der Personen. Zu einem Einbruchsversuch kam es nicht.

Am folgenden Samstagabend (15.11.2025), zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr, konnten auf einem Grundstück am Höhenweg in Alfter ebenfalls zwei unbekannte Personen beobachtet werden. Auch hier flüchteten diese sofort fußläufig, als sie auf eine Zeugin aufmerksam wurden. Durch die alarmierte Polizei konnten in der Folge Einbruchsspuren an dem Haus entdeckt und gesichert werden.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich; circa 180cm groß; schlank; schwarze, kurze Haare; schwarzer Ziegenbart; schwarze Jacke; schwarzer-weiß-gemusterter Rucksack; schwarze Hose;

2. Person: männlich; circa 175cm; schwarzer 3-Tage-Bart; kurze, schwarze Haare mit Geheimratsecken; schwarze Jacke; schwarze Hose

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu den beiden Fällen übernommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit den geschilderten Ereignissen machen können oder Hinweise auf einen weißen Transporter mit Münchener Städtekennung geben können, welcher sich innerhalb der beiden Tage im genannten Bereich aufgehalten hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn

