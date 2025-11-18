Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 53-jähriger Fahrradfahrer angefahren - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend (17.11.2025) in der Bonner Innenstadt hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Autofahrer.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 53-Jähriger zur Unfallzeit gegen 18:45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Kaiser-Karl-Ring in Fahrtrichtung Guido-Westerwelle-Brücke unterwegs. Auf Höhe der Kölnstraße beabsichtigte ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender Autofahrer nach rechts vom Kaiser-Karl-Ring auf die Kölnstraße (Richtung Auerberg) abzubiegen. Hierbei stieß er mit dem Fahrradfahrer zusammen, welcher daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer hielt kurz an, flüchtete jedoch anschließend vom Unfallort.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen kleineren, weißen SUV mit Hamburger Städtekennung (HH-) gehandelt haben.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

