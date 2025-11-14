Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Unbekannter Autofahrer soll Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen haben - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht zeugen nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch (12.11.2025) in Bonn-Poppelsdorf.

Zur Unfallzeit gegen 06:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer die Sebastianstraße. In Höhe der Einmündung zur Carl-Troll-Straße habe ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer habe ausweichen müssen, um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Streitgespräch mit dem Autofahrer, der in einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit. Er kann von dem 33-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 30-40 Jahre alt, ca.190 cm groß, dunkler Hautton, kurze dunkle Haare

Der Unfall wurde am Nachmittag der Polizei gemeldet.

Hinweise zu dem Fahrzeugführer bzw. zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell