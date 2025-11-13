Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar: Versuchter Straßenraub - Kripo bitte um Hinweise

Bonn (ots)

Eine Verabredung über ein Kleinanzeigenportal endete am Mittwochabend (12.11.2025) in einem versuchten Straßenraub, bei dem ein unbekannter Mann einen 28-Jährigen mit Pfefferspray attackierte.

Die Beteiligten hatten sich zum An- bzw. Verkauf einer hochwertigen Uhr im Bereich Hauptstraße/Hardtweiherstraße in Bonn-Holzlar verabredet. Zur Tatzeit gegen 18:20 Uhr führte man zunächst eine normale Unterhaltung, ehe der Kaufinteressent ein Pfefferspray zog und damit unvermittelt in das Gesicht des Geschädigten sprühte. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mit der Uhr fußläufig in Richtung Müldorfer Straße über die Hauptstraße. Da der Geschädigte ihn verfolgte, warf der Flüchtige das Raubgut auf die Straße. Schlussendlich konnte der Mann entkommen. Er kann bislang als etwa 1,60-1,70 m groß, mit kräftiger Statur, Boxerhaarschnitt sowie dunkler Weste und hellem Pullover beschrieben werden. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht mehr zum Antreffen des Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat das Tatgeschehen oder den flüchtigen Mann am Mittwochabend in Tatortnähe in Bonn-Holzlar gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

