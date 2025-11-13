Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Limperich: Einbruch in Mehrparteienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch am gestrigen Tag (12.11.2025) in Bonn-Limperich bittet das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei um Hinweise. Durch das Aufhebeln der Balkontür drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 22:50 Uhr in das Reihenhaus in der Eichendorffstraße ein und durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Es wurden eine Armbanduhr, Bargeld und Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell