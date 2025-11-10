Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Fahrradfahrer auf der K65 von Pkw erfasst

92-Jähriger erliegt schweren Verletzungen im Krankenhaus

Rheinbach (ots)

Am Montag (10.11.2025) kam es auf der K65 bei Rheinbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 46-jähriger Autofahrer zur Unfallzeit gegen 14:50 Uhr die K65 aus Fahrtrichtung Oberdrees kommend in Richtung Peppenhoven. Als ein 92-jähriger Radfahrer die Kreisstraße aus einem asphaltierten Feldweg heraus querte, kam es zur Kollision mit dem Pkw des 46-Jährigen. Hierbei erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen unterstützte, war die K 65 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt - der Verkehr wurde abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei führt die Ermittlungen zur Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell