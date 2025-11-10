PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Fahrradfahrer auf der K65 von Pkw erfasst
92-Jähriger erliegt schweren Verletzungen im Krankenhaus

Rheinbach (ots)

Am Montag (10.11.2025) kam es auf der K65 bei Rheinbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 46-jähriger Autofahrer zur Unfallzeit gegen 14:50 Uhr die K65 aus Fahrtrichtung Oberdrees kommend in Richtung Peppenhoven. Als ein 92-jähriger Radfahrer die Kreisstraße aus einem asphaltierten Feldweg heraus querte, kam es zur Kollision mit dem Pkw des 46-Jährigen. Hierbei erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen unterstützte, war die K 65 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt - der Verkehr wurde abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei führt die Ermittlungen zur Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:31

    POL-BN: "Globaler Klimastreik" - Demonstration am Freitag, 14.11.2025

    Bonn (ots) - Am kommenden Freitag (14.11.2025) findet in Bonn eine Demonstration unter dem Motto "Globaler Klimastreik " statt. Die Veranstalter von "Fridays for Future Bonn" rechnen mit rund 500 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt: Vivatsgasse, Budapester Straße, ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:43

    POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet - Kripo ermittelt

    Bonn (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Samstag (08.11.2025) in ein Einfamilienhaus im Bonner Ortsteil Küdinghoven eingebrochen. In der Tatzeit von 14:30 Uhr bis 18:55 Uhr verschafften sich die Täter, vermutlich über die Terassentür, Zugang zu dem Haus auf der Broichstraße. Die Wohnräume wurden einbruchstypisch durchsucht und die Täter entwendeten Schmuck, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren