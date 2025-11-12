PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte setzte gestohlene Bankkarte an Geldautomaten ein - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einer bislang unbekannten Frau. Sie soll am 01.10.2025 eine zuvor entwendetet Bankkarte einer 91-jährigen Geschädigten an einem Geldautomaten in der Bonner Innenstadt eingesetzt haben. Die Verdächtige hob dort insgesamt 1.800 Euro ab.

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/185515 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Frau machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

  • 10.11.2025 – 14:31

    POL-BN: "Globaler Klimastreik" - Demonstration am Freitag, 14.11.2025

    Bonn (ots) - Am kommenden Freitag (14.11.2025) findet in Bonn eine Demonstration unter dem Motto "Globaler Klimastreik " statt. Die Veranstalter von "Fridays for Future Bonn" rechnen mit rund 500 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt: Vivatsgasse, Budapester Straße, ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:43

    POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet - Kripo ermittelt

    Bonn (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Samstag (08.11.2025) in ein Einfamilienhaus im Bonner Ortsteil Küdinghoven eingebrochen. In der Tatzeit von 14:30 Uhr bis 18:55 Uhr verschafften sich die Täter, vermutlich über die Terassentür, Zugang zu dem Haus auf der Broichstraße. Die Wohnräume wurden einbruchstypisch durchsucht und die Täter entwendeten Schmuck, ...

    mehr
