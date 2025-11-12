Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte setzte gestohlene Bankkarte an Geldautomaten ein - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einer bislang unbekannten Frau. Sie soll am 01.10.2025 eine zuvor entwendetet Bankkarte einer 91-jährigen Geschädigten an einem Geldautomaten in der Bonner Innenstadt eingesetzt haben. Die Verdächtige hob dort insgesamt 1.800 Euro ab.

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/185515 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Frau machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell