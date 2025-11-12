PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Dersdorf: Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Bornheim (ots)

Am Dienstagmorgen (11.11.2025) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von einem aufgebrochenen Firmenwagen in Bornheim.

Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum zwischen dem 10.11.2025, 17:10 Uhr, und dem 11.11.2025, 07:00 Uhr, um die Seitenscheibe des an der Spitzwegstraße geparkten Firmenwagens einzuschlagen und aus dem Innenraum hochwertige Werkzeuge zu entwenden. Der geschätzte Gesamtwert des Diebesguts liegt bei etwa 1500,- Euro. Das Tatgeschehen blieb nach bisherigem Kenntnisstand unbeobachtet.

Das zuständige Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei hat die aktuellen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-15120
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren