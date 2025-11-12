Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Dersdorf: Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Bornheim (ots)

Am Dienstagmorgen (11.11.2025) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von einem aufgebrochenen Firmenwagen in Bornheim.

Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum zwischen dem 10.11.2025, 17:10 Uhr, und dem 11.11.2025, 07:00 Uhr, um die Seitenscheibe des an der Spitzwegstraße geparkten Firmenwagens einzuschlagen und aus dem Innenraum hochwertige Werkzeuge zu entwenden. Der geschätzte Gesamtwert des Diebesguts liegt bei etwa 1500,- Euro. Das Tatgeschehen blieb nach bisherigem Kenntnisstand unbeobachtet.

Das zuständige Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei hat die aktuellen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

