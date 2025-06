Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auto kommt von der Wiedener Straße ab

Wuppertal (ots)

Am 04.06.2025, gegen 23:35 Uhr, kam es auf der Wiedener Straße in Vohwinkel zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann fuhr in einer Mercedes C-Klasse die Wiedener Straße in südlicher Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einer Kurve von der Straße abkam. Der Wagen drehte sich in der Folge aufs Dach. Der Fahrer wurde leicht, seine 23-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell