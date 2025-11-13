Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schweinheim: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in einem Einfamilienhaus am Mittwoch (12.11.2025) in Bonn-Schweinheim die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gegen 18:45 Uhr die Terassentür des Hauses in der Straße Am Stadtwald aufzubrechen. Die Bewohnerin des Hauses wurde dabei durch ungewöhnliche Geräusche aus Richtung ihres Gartens auf des Geschehen aufmerksam. Als sie den Täter entdeckte, ergriff er die Flucht. Zeitgleich hörte die Zeugin im Garten eine männliche Stimme etwas Unverständliches in einer ihr unbekannten Sprache rufen. Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Täters, zu dem bislang folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen: Schlanke, männliche Statur - größer als 1,80 m - dunkel gekleidet. Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

