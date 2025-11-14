POL-BN: Demonstration in Bonn am Montag, 17.11.2025
Bonn (ots)
Am kommenden Montag (17.11.2025) findet in Bonn eine Demonstration zu dem Thema "Gemeinsam unbesiegbar - Solidarität statt Sozialabbau" statt. Der Veranstalter rechnet mit etwa 500 Teilnehmenden, die sich ab 18:00 Uhr auf dem Marktplatz versammeln und sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:
Bischofsplatz, Am Hof, Gerhard-von-Are-Straße, Gangolfstraße, Maximilianstraße, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Maxstraße, Vorgebirgsstraße
Die Veranstaltung endet gegen 22:00 Uhr auf dem Frankenbadplatz. Entlang des Aufzugsweges kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei wird die Versammlung begleiten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw
Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf
Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell