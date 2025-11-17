Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ferrari aus Tiefgarage entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach dem Diebstahl eines Ferrari in der Bonner Innenstadt die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Tatzeit von Freitag (14.11.2025), 17:00 Uhr bis Samstag (15.11.2025), 15:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Sportwagen aus einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Vogtsgasse. Der mattschwarz folierte Wagen der Modellreihe 488 Spider mit Bonner Städtekennung (BN) ist mit goldenen Applikationen bzw. Felgen versehen.

Mögliche Zeugen, denen neben verdächtigen Wahrnehmungen am Tatort gegebenenfalls auch das entwendete das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell