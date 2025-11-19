Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Miel: Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B 56 - 48-Jähriger verstarb am Unfallort - Zwei weitere Personen schwerverletzt

Bonn/Swisttal (ots)

Am späten Dienstagabend (18.11.2025) kam es auf der B 56 in Swisttal-Miel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Gegen 22:50 Uhr wurde der Unfall durch einen sogenannten E-Call des automatischen Notrufsystems des Fahrzeugs gemeldet.

Die eintreffenden Rettungskräfte und Polizeibeamten fanden vor Ort das verunfallte Fahrzeug sowie neben dem Wagen drei Personen mit schwersten Verletzungen vor - zwei Männer im Alter von 25 und 48 Jahren und eine 27-jährige Frau.

Der 48-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige und die Frau wurden nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei dem 25-Jährigen kann eine Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Bereich um die Unfallstelle wurde vorsorglich nach möglichen weiteren Verletzten abgesucht. Neben einem Diensthundführer kamen dabei auch eine Drohne und eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Es ergaben sich keine Hinweise auf weitere Fahrzeuginsassen.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Einbindung eines speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahme-Teams der Polizei Köln. Die B 56 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 05:27 Uhr gesperrt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zum Unfallhergang waren die drei Personen mit dem PKW auf der B 56 von Bonn in Fahrtrichtung Euskirchen unterwegs. Zwischen der Kreuzung "Vier Bänke" und Miel kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der PKW gegen einen weiteren Baum und kam anschließend in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen.

Derzeit ist noch unklar, durch welchen Fahrzeuginsassen der Wagen zur Unfallzeit gefahren wurde. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell