Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen (19.11.2025) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von zwei aufgebrochenen Handwerkerfahrzeugen in Mehlem. Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Dienstag (18.11.2025) und 06:30 Uhr am Mittwoch, um die Heckscheiben an einem Renault und einem VW in der Domhofstraße einzuschlagen und jeweils diverse Werkzeuge aus dem Innenraum zu entwenden. Die Aufbrüche blieben nach bisherigem Kenntnisstand unbeobachtet.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Bonner Polizei hat die aktuellen Ermittlungen zu den beiden Fällen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mit Blick auf die geschilderten Taten rät die Polizei:

- Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort Ihrer Polizei!

- Zeigen Sie Autoaufbrüche bei der Polizei an und halten sie vorhandene Individualnummern der entwendeten Werkzeuge bereit.

- Prüfen Sie mögliche zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten an Ihren Firmenfahrzeugen.

Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://koeln.polizei.nrw/sites/default/files/2023-06/praventionstipps-fur-handwerker.pdf

