Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch am Donnerstag (20.11.2025) in Swisttal-Heimerzheim bittet das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei um Hinweise.

In der Tatzeit von 17:30 Uhr bis 18:40 Uhr verschafften sich Unbekannte, vermutlich über ein Fenster auf der Gebäuderückseite, Zugang zu dem Haus auf der Goethestraße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach den ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher eine hochwertige Spiegelreflexkamera, Schmuck und einen Laptop. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

