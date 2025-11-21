POL-BN: "Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" - Demonstrationen in Bonn am 25.11.2025
Am "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" finden in Bonn am kommenden Dienstag (25.11.2025) mehrere Demonstrationen statt.
Unter anderem wird eine Demonstration zu dem Thema "Lichterzug am internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" durch die Bonner Innenstadt ziehen. Die Veranstalter rechnen ab 17:00 Uhr mit rund 300 Teilnehmenden.
Aufzugsweg:
Kreuzkirche (Vorplatz), Regina-Pacis-Weg, Belderberg, Rathausgasse, Bischofsplatz, An der Schlosskirche, Am Hof, Wesselstraße, Am Neutor
Die Demonstration endet gegen 18:30 Uhr auf dem Vorplatz der Kreuzkirche.
Eine weitere Demonstration zu dem Thema "Reclaim the Night - Demonstration gegen Sexistische Gewalt" beginnt gegen 18:00 Uhr im Bonner Hofgarten. Der Veranstalter rechnet hier mit bis zu 500 Teilnehmenden.
Aufzugsweg:
Kaiserplatz, Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Oxfordstraße, Kesselgasse, Friedrichstraße, Bonngasse, Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung), Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor
Die Versammlung endet gegen 22:00 Uhr auf dem Kaiserplatz.
Die Polizei wird die Versammlungen begleiten. Entlang der Aufzugswege kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
