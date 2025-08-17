Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Containerbrand in der Grothestraße

Schwelm (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Feuerwehr Schwelm gegen 22:48 Uhr in die Feldstraße zu einem starken Brandgeruch alarmiert. Die Einsatzkräfte bestätigten den Brandgeruch und begannen mit der Suche im Nahbereich; ein offenes Feuer konnte zunächst nicht festgestellt werden.

Da kein Feuer direkt sichtbar war, entschied der Einsatzleiter eine Drohne mit Wärmebildtechnik anzufordern. Die Drohne wurde durch Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg zum Einsatz gebracht. Parallel dazu suchte auch die Polizei den weiteren Bereich ab und konnte schließlich den Brandherd in einem brennenden Altkleidercontainer in der Grothestraße feststellen. Die Feuerwehr löschte den Container umgehend ab. Der Einsatz endete gegen 00:20 Uhr. Eingesetzt waren Kräfte des Löschzugs Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtlichen Wachbesatzung. Insgesamt waren drei Fahrzeuge und rund zehn Einsatzkräfte vor Ort.

Die Feuerwehr Schwelm dankt den Kameradinnen und Kameraden der Gevelsberger Feuerwehr sowie der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises herzlich für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

