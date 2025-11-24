Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 57-Jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bonn (ots)

Am Sonntagmittag (23.11.2025) kam es in der Bonner Nordstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Vorgebirgsstraße auf dem dortigen Schutzstreifen für Fahrradfahrer mit Fahrtrichtung Innenstadt. Eine 33-jährige Autofahrerin führ mit ihrem Pkw in gleiche Richtung. Als die Frau den Radfahrer überholen wollte, soll dieser nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach links ausgeschert sein. Dabei stieß er mit dem Pkw zusammen uns stürzte zu Boden. Der 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln eingesetzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden vom Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell