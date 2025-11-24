Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 32-Jähriger trat Seniorin und griff Polizisten an

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt derzeit wegen Körperverletzung, Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen einen 32-jährigen Mann. Er hatte am Samstagnachmittag (22.11.2025) gegen 14:00 Uhr im Außenbereich eines Cafés an der Bonner Poststraße einer 88-jährigen Seniorin gegen den Oberschenkel getreten und im Anschluss mehrere Passanten angeschrien.

Eine Streife der Wache GABI, die auf die Situation aufmerksam geworden war, wollte den Mann daraufhin kontrollieren. Dieser schubste den einschreitenden Polizeibeamten jedoch unvermittelt weg. Der Angreifer wurde dann unter Einsatz von körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, wobei er einer Polizeibeamtin an den Haaren zog und diese zu Boden riss. Mit der Unterstützung von Passanten und Unterstützungskräften konnte der alkoholisierte Mann schließlich fixiert werden. Die Beamtin erlitt bei dem Geschehen Kopfverletzungen, die zur stationären Aufnahme in einem Krankenhaus führten. Ihr Streifenpartner wurde leicht verletzt.

Der 32-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am Sonntag (23.11.2025) wurde er von einem Arzt in eine Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

