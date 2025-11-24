PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Weihnachtskonzert Polizeipräsidium Bonn

Bonn (ots)

Weihnachtskonzert Polizeipräsidium Bonn: Sie sind noch auf der Suche nach einem Geschenk, wollt einem lieben Menschen einfach "Danke" sagen, oder sich selbst einen schönen Abend gönnen?

Dann hätten wir etwas für Sie:

Lassen Sie sich einstimmen auf Weihnachten, in die besinnliche Adventszeit!

Der Kultur- und Krimiverein veranstaltet am 13. Dezember 2025 das diesjährige Weihnachtskonzert im Roten Saal.

Unter dem Titel " Jazz-Rock-Pop-Band featuring Alexandra Abraham" startet die Benefizveranstaltung um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro pro Person und die Einnahmen gehen an den Weissen Ring. Um sich auf den stimmungsvollen Abend voller Musik einzustimmen, öffnen wir unsere Kantine Bistro Dahlienfeld um 17.30 Uhr für Speisen und Getränke. Genießen Sie die Köstlichkeiten des Restaurants OPERA. Der Einlass erfolgt über den Besucherparkplatz Polizeipräsidium Bonn, Heinrich-Konen-Straße, 53227 Bonn.

Sie erreichen das Polizeipräsidium bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Haltepunkte für U-Bahn, Straßenbahn und Linienbusse liegen ganz in der Nähe. Dort befindet sich auch eine kostenfreie Parkfläche. Sie können Ihren PKW auch im Parkhaus am Bonner Bogen (kostenpflichtig) abstellen. Das Polizeipräsidium befindet sich nur wenige Gehminuten entfernt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Karten sind erhältlich unter

kulturverein.bonn@polizei.nrw.de Tel.: 0228 / 15 10 36 oder Buchhandlung Max & Moritz, Adrianstraße 163, 53227 Bonn Tel.: 0228 / 44 36 80

